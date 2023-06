Qual o máximo que pode pagar por conduzir em excesso de velocidade?

Motor 24 10 Junho, 2023 • 11:14 Partilhar este artigo Facebook

Em Portugal, conduzir em excesso de velocidade pode obrigar ao pagamento de uma coima de até 2.500 euros. Em que situações se aplica? Esta semana tornou-se 'viral' na internet a história de um condutor finlandês que foi multado em 121.000 mil euros, por conduzir a 82 km/h numa localidade com limite de 50 km/h. Acontece porque o automobilista identificado pelas autoridades era um dos homens mais ricos da Finlândia e, naquele país situado nas altas latitudes nórdicas da Europa, as infrações mais graves são punidas com multas diárias, de acordo com os rendimentos do infrator. Em Portugal, esse sistema não [...]

