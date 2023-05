Quando Hollywood abraça o futebol

Rob McElhenney e Ryan Reynolds, dois atores americanos donos do Wrexham. © AFP

A história é sabida no mundo todo mas aqui vai um resumo introdutório para quem ainda não a conhecer: em 2020, Ryan Reynolds, astro de Hollywood, e Rob McElhenney, ator famoso mas não tanto como o sócio, compraram, por dois milhões de libras, o Wrexham AFC, clube galês da quinta divisão inglesa, conhecido dos portugueses mais velhos por ter eliminado o FC Porto das competições europeias de 1984/85.

A série documental "Welcome To Wrexham", de 2021, que conta a história da aquisição do clube pelos dois americanos (Reynolds, na verdade, é canadiano) que não sabiam o que era um fora de jogo e, aos poucos, se apaixonam pelo soccer e pela comunidade local (e vice-versa), foi um sucesso estrondoso. Mas não teve final feliz: os Red Dragons perderam dramaticamente o acesso à quarta divisão.

Este ano, ainda não há série (vai haver) mas já há final feliz: na semana passada, o Wrexham foi promovido, depois de 15 anos a amargar na quinta divisão. E tornou-se o mais mediático clube das ilhas britânicas. Por causa da história incomum. Por causa da série de ótima qualidade. Por causa dos tweets de Reynolds nas suas redes sociais de alcance global. Por causa de David Beckham, por causa do futuro rei de Inglaterra Charles III (por ora apenas príncipe daquela região), por causa de meia Hollywood se ter tornado fã das aventuras e desventuras dos Red Dragons.

A última jogada de Reynolds e McElhenney, que contrataram para disputar a quinta divisão um conjunto de jogadores e um treinador de nível segunda ou terceira divisão, é demover o galês Gareth Bale da ideia de se retirar. McElhenney convidou-o para uma partida de golfe em que prometeu, por cinco horas, tentar convencê-lo a assinar - e Bale aceitou a partida de golfe. Reynolds, por sua vez, publicou um tweet com uma montagem de Bale vestido à Wrexham e a legenda "what if...".

A pergunta que se impõe agora é "e se" os astros de Hollywood abraçarem de vez o futebol?". Uma nova era económica e mediática em perspetiva.