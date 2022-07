Quanto custa fazer 100 km com carro elétrico, a gasolina e gasóleo?

Motor 24 14 Julho, 2022 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

À boleia do tema da escalada dos preços dos combustíveis, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE) realizou um estudo que alerta para as vantagens dos veículos elétricos, com base em valores de poupança muito significativos.

Aquela associação criou um modelo de análise para comparar o custo de utilização por 100 km, já tendo em conta os valores dos vários tipos de postos da rede pública de carregamento em Portugal, carregamento em casa/condomínio (tarifa de eletricidade simples e bi-horária), e o consumo real dos vários modelos de veículos automóveis 100% elétricos em circulação no país.

Entre as conclusões, resumidas no grafismo abaixo, segundo a UVE, percorrer 100 km ao volante de um automóvel com motor a gasolina tem um custo médio de 12,21 euros, enquanto numa unidade com motor Diesel o valor a pagar baixaria para 9,34 euros. A diferença pode chegar aos 10,18 euros face a um veículo elétrico com carregamento em casa a um custo mínimo de 2,03 euros.

Ainda acima do custo por 100 km obtido considerando um carro 100% elétrico, nos diferentes cenários possíveis de utilização: 7,10 euros realizando carregamentos em rede pública; 3,18 euros colocando o veículo a carregar em tomada doméstica (pode ser de 2,03 euros, dependendo do preço médio por kWh).

