Quanto custa percorrer 100 km com um carro elétrico?

A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE) analisou os custos para se fazerem 100 km num veículo elétrico, comparando-os com os valores equivalentes se se utilizar um automóvel equipado com um motor de combustão interna, tanto a gasolina, como a gasóleo.

Segundo as contas da UVE, o custo da energia para que um automóvel com motor elétrico percorra 100 km oscila entre €2,12 e €6,36, consoante o tipo de carregamento que for efetuado.

Entrando mais em pormenor: carregar em casa, tendo por base um preço médio por kWh de €0,13 de uma tarifa bi-horária, fará com que um trajeto de 100 km fique por €2,12.

Se o carregamento for igualmente em casa, mas tendo por base uma tarifa simples com um preço médio de kWh de €0,19, os mesmos 100 km ficam por €3,21.

Se a energia posta numa viatura elétrica for resultado de um carregamento na rede pública Mobi.e em que o custo médio por kWh é de 0,38 kWh, o preço a pagar por um trajeto de 100 km é de €6,36.

Estes cálculos têm por base uma viatura 100% elétrica que tenha um consumo médio de energia de 16,9 kWh/100 km.

Fazendo o mesmo tipo de cálculos para automóveis a gasolina e a gasóleo, a UVE chegou aos seguintes valores para se fazerem 100 km: €10,45 para uma viatura a gasolina e €8,43 para uma viatura Diesel.

As contas tiveram o pressuposto de um consumo médio de um automóvel a gasolina de 5,6 litros/100 km e um preço médio do litro de gasolina de €1,87.

No tocante à viatura Diesel, as contas assentaram num preço médio do litro do gasóleo de 1,83€ e um consumo médio de 4,6 litros/100 km.

