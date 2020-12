Quanto custa um copo de água no seu distrito? Pode estar a pagar 18 vezes mais

Dinheiro Vivo 16 Dezembro, 2020 • 17:08 Partilhar este artigo Facebook

Em 2019, observou-se um agravamento da discriminação ao nível do local de residência das famílias, através de um aumento das disparidades do preço base da água. A 5ª edição do estudo comparativo dos Tarifários de Abastecimento de Água de Portugal, vem revelar, em promenor, estas diferenças.

A título de exemplo, a conta da água por pessoa, por mês, custa 0,75€ no município de Lajes das Flores, mas, se viver em Vila do Conde a mesma pessoa pagaria 13,79€ por mensais.

De igual forma, em 2019, as famílias portuguesas de maior dimensão pagam, em média, mais por cada m3 de água consumida do que as famílias de menor dimensão.

Uma família com dez elementos gasta por pessoa 1,08€/m3 e uma pessoa que viva sozinha paga um valor aproximado de 0,52 €/m3 de água consumida.

Para ter uma ideia mais precisa, em Santa Marta de Penaguião, no distrito Vila Real, uma família de 7 pessoas paga 57,44€ por mês, quase 15 vezes mais do que uma pessoa que viva sozinha, que ronda os 3,77€.

Tarifa fixa e variável com grandes diferenças

Aveiro é o distrito português em que a média da tarifa fixa é mais elevada, com o valor de 4,99€ ao mês, e Beja o distrito em que é mais baixa, a apresentar um valor de 1,64€ por mês.

Ainda na tarifa fixa, quando comparamos a Grande Lisboa e o Grande Porto, podemos observar uma diferença de 0,45€, com a capital a registar o menor valor.

No que respeita à tarifa variável, o cenário repete-se. Em média, um português paga 0,81€ por cada m3 de água consumida, mas existem grandes variações - o Porto é o distrito português com a média da tarifa variável mais elevada, 1,17 €/m3, e a Madeira apresenta, contrariamente, a média da tarifa variável mais baixa 0,34€/m3.

Portugal conta, em 2019, com um total de 207 municípios com um tarifário específico, de aplicação universal, para as famílias de maiores dimensões.

Nos distritos de Lisboa e Santarém todos os municípios têm tarifários específicos para famílias com mais elementos. No entanto, a APFN chama a atenção para a ineficácia de muitos desses tarifários.