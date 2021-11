Quanto ganham os 10 maiores youtubers portugueses

Youtube SirKazzio © Youtube

Dinheiro Vivo 20 Novembro, 2021 • 08:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São cada vez mais os youtubers a dedicarem-se em exclusivo a esta profissão. É sabido que o Youtube partilha as suas receitas de publicidade com os criadores de conteúdo. Assim, sabe-se que os youtubers ganham dinheiro quando um anúncio é apresentado no seu vídeo.

Mas existem muitas regras e a monetização dos vídeos é algo mais complicado e não pode ser resumida apenas aos ganhos por visualização. Por exemplo, uma das regras fundamentais para que possa rentabilizar conteúdos é ser proprietário de 100% dos direitos de autor dos vídeos.

Saiba neste artigo, qual a estimativa de quanto ganham os 10 youtubers portugueses com mais subscritores, sendo que os valores dependem dos resultados de cada vídeo. Os dados são da Social Blade, plataforma que recolhe informação e dados de atividade das mais variadas redes sociais. Naturalmente estes valores excluem contratos que os yotubers possam ter com marcas ou empresas, cujos valores são apenas conhecidos pelas partes envolvidas.

1 - SirKazzio - 4.97 milhões de subscritores - até 1600 euros por mês

Youtube SirKazzio © Youtube

2 - D4rkFrame - 4.93 milhões de subscritores - até 8600 euros por mês

Youtube D4rkFrame © Youtube

3 - Wuant - 3.68 milhões de subscritores - até 15 300 euros por mês

Youtube Wuant © Youtube

4 - Fer0m0nas - 3.26 milhões de subscritores - até 288 euros por mês

Youtube Fer0m0nas © Youtube

5 - Windoh - 1.72 milhões de subscritores - até 3900 euros por mês

Youtube Windoh © Youtube

6 - Nuno Agonia - 1.51 milhões de subscritores - até 6900 euros por mês

Youtube Nuno Agonia © Youtube

7 - Pi - 1.15 milhões de subscritores - até 501 euros por mês

Youtube Pi © Youtube

8 - SEA3P0 - 1.13 milhões de subscritores - até 1100 euros por mês

Youtube SEA3P0 © Youtube

9 - Tiagovski - 1.03 milhões de subscritores - até 5800 euros por mês

Youtube Tiagovski © Youtube

10 - RicFazeres - 1.01 milhões de subscritores - até 24 100 euros por mês