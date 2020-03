Quantos casos de Covid-19 há em cada concelho? Lisboa lidera

Lisboa continua a liderar, agora mais destacada, a lista dos concelhos com mais pessoas infetadas pelo novo coronavírus, segundo o último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo.

De acordo com a DGS, em Lisboa já registou 594 casos de infeção por Covid-19. Seguem-se o Porto com 417, Vila Nova de Gaia com 351, Maia com 296, Matosinhos com 254, Gondomar com 242, Braga com 208, Coimbra com 199, Valongo com 184, Ovar com 159, Sintra com 148, Santa Maria da Feira com 136, Cascais com 110 e Vila Real com 103. Estes são os 14 concelhos com mais de 100 pessoas infetadas, neste momento.