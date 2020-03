Quantos casos de Covid-19 há em cada concelho? Porto destaca-se

O Porto destaca-se na lista dos concelhos com mais pessoas infetadas pelo novo coronavírus, segundo o último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira.

De acordo com a DGS, no Porto já foram registados 941 casos de infeção por Covid-19. Seguem-se Lisboa com 633, Vila Nova de Gaia com 344 (no domingo o valor registado era superior, com 351 casos), Maia com 313, Matosinhos com 295, Gondomar com 276, Ovar com 241, Coimbra com 229, Braga com 213, Valongo com 202, Sintra com 159, Santa Maria da Feira com 154, Cascais com 119 e Vila Real com 115. Estes são os 14 concelhos com mais de 100 pessoas infetadas, neste momento.