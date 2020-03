Quantos casos de Covid-19 há em cada concelho? Porto lidera a lista

O Porto já é a cidade portuguesa com mais pessoas infetadas pelo novo coronavírus, segundo o último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira.

De acordo com a DGS, em Lisboa, o Porto já regista 317 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, sendo agora a localidade mais afetada. Seguem-se Lisboa com 284, Vila Nova de Gaia com 262, Maia com 171, Gondomar com 149, Ovar com 145, Braga com 131, Coimbra com 109, Valongo com 108 e Matosinhos com 107. Estes são os concelhos com mais de 100 pessoas infetadas, neste momento.