Quase 250 mil pessoas em Portugal Continental com vacinação completa contra a covid-19

DN 23 Fevereiro, 2021 • 22:10

248 708 pessoas em Portugal Continental (cerca de 3% da população) já receberam as duas doses de uma vacina contra a covid-19, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) num relatório enviado às redações.

No total, já 433 475 pessoas, cerca de 4% da população, foram vacinadas com pelo menos a primeira dose.

Na última semana, mais 96 701 pessoas receberam a primeira dose e mais 46 565 foram vacinadas com a segunda dose.

O grupo etário de pessoas com 80 ou mais anos é o mais vacinada, uma vez que 126 259 foram vacinados com a primeira dose e 52 470 com a segunda.

Portugal já recebeu 830 730 doses de vacina e distribuiu 718 143.

A região de Lisboa e Vale do Tejo a que tem mais pessoas vacinadas, com 221 815 (mais 49 844 do que na semana anterior); seguida do Norte, com 219 961 (mais 47 000); do Centro, com 163 749 (mais 34 271); do Alentejo, com 51 347 (mais 6683) e do Algarve, com 23 995 (mais 5236).