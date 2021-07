Quase 40% dos portugueses com limitação à circulação entre as 23:00 e as 5:00

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

OS residentes dos 45 concelhos considerados de risco elevado e muito elevado têm, a partir desta sexta-feira, a circulação limitada na via pública entre as 23 horas e as 5 da manhã. A medida restritiva abrange 38% da população residente em Portugal.

"De forma a conter o aumento de incidência que se tem verificado, prevê-se nos concelhos de risco elevado e muito elevado que os cidadãos se devem abster de circular em espaços e vias públicas e permanecer no respetivo domicílio no período compreendido entre as 23h00 e as 05h00", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros que apertou as regras e travou ainda mais o desconfinamento em curso.

De acordo com os cálculos do Dinheiro Vivo com base nas estimativas anuais da população residente a 31 de dezembro do ano passado, esta limitação aplica-se a 3,9 milhões de pessoas que deverão manter-se em casa no período noturno.

O elevado número de pessoas com a limitação de circulação deve-se, em grande medida, aos concelhos situados na Área Metropolitana de Lisboa (AML) que concentra mais de 2,8 milhões de portugueses.

De resto, na AML mantém-se a proibição de entradas e saídas ao fim de semana, entre as 15 horas desta sexta-feira, dia 2 de julho e as 06 horas de segunda-feira, dia 5 de julho.

O governo decidiu passar para o patamar de risco muito elevado mais 16 concelhos, juntando-se a Lisboa, Albufeira e Sesimbra. Assim, neste grupo estão agora os municípios de Albufeira, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Lisboa, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra e Sobral de Monte Agraço.

Nestes concelhos, o teletrabalho é obrigatório para todas as tarefas em que é permitido; os espetáculos podem ser até às 22h30, os ginásios não podem ter aulas de grupo, os casamentos e batizados vão estar limitados a 25% da capacidade. Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 aos dias de semana e têm de encerrar às 15h30 ao fim de semana (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo).

O comércio a retalho durante a semana tem de encerrar até às 21:00. Ao fim de semana e feriados, retalho alimentar de portas abertas até às 19 horas e o retalho não-alimentar até às 15:30.

Nestes concelhos, estará em vigor a limitação de circulação na via pública a partir das 23 horas.

Por outro lado, há 26 concelhos de risco elevado: Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

Nestes 26 concelhos também é obrigatório o teletrabalho. Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22:30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo). Os espetáculos culturais funcionam com os mesmos horários da restauração.

O comércio a retalho pode manter as portas abertas até às 21 horas.

Também nestes concelhos estará em vigor a limitação da circulação na via pública a partir das 23:00.

Nota ainda que, a proibição de circular de e para a Área Metropolitana de Lisboa vai manter-se no próximo fim de semana, no âmbito das medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19, assumiu o governo.