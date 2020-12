Quase metade das crianças portuguesas sem apps de controlo parental nos dispositivos, diz estudo

© Pixabay

A aplicação para telemóvel e computador que simplifica e protege a identidade digital, Dashline, realizou um inquérito com o intuito de perceber qual a relação entre as crianças portuguesas dos cinco aos 12 anos com o mundo online.

A análise, que contou com a participação de pais de 105 crianças, analisou a utilização de dispositivos eletrónicos com acesso à internet, por parte da faixa etária em questão, e ainda questões ligadas ao controlo parental.

Dispositivos e a sua utilização

As conclusões obtidas no inquérito da Dashline revelaram que oito em cada dez crianças portuguesas entre os cinco e os 12 anos têm, pelo menos, um dispositivo eletrónico com acesso à internet, sendo o tablet o mais comum (67,7%), seguindo-se o smartphone (57,1%) e, por fim, o computador, detido por mais de metade das crianças.

Quanto à utilização dada aos dispositivos, a maioria das crianças - de acordo com os pais - usa-os para fins de entretenimento. O ato de jogar nos dispositivos encontra-se no topo da lista, seguindo-se a visualização de vídeos, ouvir música, trocar mensagens, navegar pelas redes sociais e fazer chamadas.

"A utilização para fins escolares tem muito pouca expressão", sublinha a aplicação que visa proteger a identidade digital, em comunicado.

Controlo parental

No que respeita ao controlo parental, a investigação feita pela Dashline revela "alguns dados que merecem reflexão", explica a mesma, em comunicado.

Mais de 11% das crianças envolvidas no estudo, revelam não ter sido abordadas pelos pais acerca da segurança online - um número relevante, tendo em conta que cerca de 46% das crianças entre os cinco e os doze anos em Portugal, que possuem um ou mais dispositivos eletrónicos "não tem qualquer aplicação de controlo parental instalada nos mesmos", afirma a Dashline.

Outras conclusões a que este estudo chegou foram que: 90% dos pais das crianças controla o tempo passado pelas mesmas nos respetivos dispositivos e praticamente 92% controla o tipo de conteúdos visualizados. Porém, quase metade das crianças que (supostamente) veem o tempo e conteúdos controlados, "não têm, na realidade, nenhuma aplicação de controlo instalada" nos dispositivos, revela a Dashline.

A aplicação que simplifica e protege a identidade digital, chama a atenção para o facto de quase 41% das crianças entre os cinco e os 12 anos não verem o seu histórico verificado pelos pais, especialmente as que se encontram nas faixas etárias mais baixas.

O estudo que analisou a utilização de dispositivos eletrónicos com acesso à internet, foi promovido pela Dashline, entre 19 de outubro e nove de novembro de 2020.