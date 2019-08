Queixas contra o SEF duplicam num ano

As queixas contra o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) duplicaram no último ano. De acordo com o Portal da Queixa “as reclamações duplicaram num ano: de 20 de agosto 2017 a 20 de agosto 2018 foram registadas 308 reclamações e de 20 de agosto 2018 a 20 de agosto 2019, a maior rede social de consumidores de Portugal viu serem registadas na sua plataforma 676 reclamações contra o SEF”, refere em comunicado.

O Portal da Queixa indica ainda que no mês de julho se registou um número recorde de 94 reclamações. E desde que foi feito o último balanço, em abril, foram registadas na plataforma 349 reclamações, uma subida de 132% face a igual período de 2018.

Dificuldade no agendamento

De acordo com o Portal da Queixa, a maior dificuldade dos utentes prende-se com o agendamento. O número de reclamações no último ano é de 339. A demora na entrega de documentos surge no segundo lugar na lista com 262 reclamações.

A página do SEF no Portal da Queixa tem um Índice de Satisfação de apenas 13,1 em 100 e uma taxa de solução de problemas de 12%.