Quem dá mais pelo Manchester United?

(FILES) In this file photo taken on October 22, 2001 Sheikh Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber al-Thani, the then president of Qatar's Al-Sadd soccer club, listens on during the draw for the 17th Emir Faisal bin Fahad Arab Championship League, in Doha. - A consortium led by a Qatari banker announced on February 17, 2023, that it had submitted an offer to take full control of Manchester United, with British billionaire Jim Ratcliffe also reported to have lodged a bid. The statement from Sheikh Jassim, chairman of Qatar Islamic Bank (QIB), did not give any details on the amount proposed in the bid for United. (Photo by Karim JAAFAR / AFP) © AFP

O Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani, o filho do emir do Qatar que abdicou do trono em favor de um irmão mais novo por, segundo o próprio, não estar interessado em gerir o pequeno país do Médio Oriente, parece, pelo contrário, estar muito interessado em gerir um grande clube do norte de Inglaterra, o Manchester United. Jassim, banqueiro de profissão, reuniu-se na semana passada com os Glazer, a família americana que desde 2003 vem administrando - mal, segundo os adeptos e a imprensa - os famosos Red Devils.

E, ao que tudo indica, tomou a dianteira na corrida-leilão, até porque pretende comprar 100% do clube e não apenas os 69% nas mãos dos americanos, como o seu principal concorrente, o inglês Sir Jim Ratcliffe. Este, porém, também manteve contactos com os Glazer na semana passada.

Quem dá mais? O martelo será batido em breve, ao que tudo indica, sendo que além de Jassim, o preferido dos Glazer, até por poder abrir as portas do Médio Oriente à família dona de boa parte dos centros comerciais dos Estados Unidos, e de Ratcliffe, o preferido dos adeptos e da imprensa, por ser um adepto do clube, há terceiras e quartas e quintas propostas.

Jassim, é certo, estudou em Sandhurst e Dorset, em Inglaterra, mas Ratcliffe, presidente da Ineos, multinacional da indústria química, com fortuna avaliada em perto de 30 mil milhões de libras, é natural de Failsworth, nos arredores de Manchester, e fã do United desde a infância.

Dividido entre o Mónaco, por razões fiscais, e Londres, por razões profissionais, o multimilionário já investiu no futebol francês, no Nice, e fez uma proposta, falhada, pelo Chelsea. Noutros desportos, investiu 110 milhões de libras para participar na 36ª edição da regata Taça América com o Team Ineos, que é também o nome da sua equipa de ciclismo, uma das mais poderosas hoje em dia. Na Fórmula 1, a Ineos é a principal parceira da Mercedes, equipa de Lewis Hamilton.

Se for para mãos qatari, o United será o sexto clube da Premier League comandado por asiáticos, depois de Everton (Irão), Leicester (Tailândia), Wolverhampton (China), Newcastle (Arábia Saudita) e, claro, o vizinho Manchester City (Emirados Árabes Unidos).

Se voltar a ter domínio britânico, será também o sexto nessa situação, como Brentford, Brighton, Crystal Palace, Tottenham e West Ham.

Asiáticos ou britânicos podem, dessa forma, igualar os cidadãos dos EUA, donos, para já, de sete clubes da liga, incluindo, só por mais uns tempos, o emblema de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.