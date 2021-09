Quem gastou mais no mercado?

© AFP

Na janela de mercado em que, pela primeira vez na história, Cristiano Ronaldo e Messi mudaram em simultâneo de clube, não foram os seus destinatários, Manchester United e Paris Saint-Germain, os clubes mais gastadores. Nem tendo em conta que os Red Devils ainda assinaram com jóias como Varane ou Sancho e os parisienses com estrelas como Sergio Ramos ou Donnarumma.

Também não foram o Manchester City, protagonista da mais cara das transferências, a de Grealish, último sonho de consumo inglês, por 118 milhões de euros, nem o Chelsea, protagonista da segunda delas, a do belga Lukaku, por 115 milhões.

Nem sequer os habituais "mãos largas" Real Madrid, surpreendentemente discreto ao não concretizar a contratação de Mbappé, ou o Barcelona, que até perdeu Messi e Griezmann para equilibrar as depauperadas finanças.

Chega de suspense: o mais gastador foi o Arsenal. Contratou Ben White por 58,5 milhões de euros, Martin Odegaard, por 35 milhões, Aaron Ramsdale, por 28 milhões, Takehiro Tomiyasu, por 20 milhões, Sambi Lokonga, por 17,5 milhões, e o ex-benfiquista Nuno Tavares, por 8 milhões de euros. Total: 167 milhões de euros.

Mas o pior é que ao contrário dos fãs do United, do PSG, do City ou do Chelsea, os adeptos do clube londrino não estão minimamente entusiasmados - White, o mais caro, é um defesa ex-Brighton suplente no último Euro.

E ainda pior: mesmo tendo gasto mais do que qualquer outro clube do planeta, os Gunners começam a Premier League em último, com derrotas nos primeiros três jogos, por 2-0 com o recém-promovido Brentford e com o rival Chelsea, além de uma goleada de 5-0 do City. Tanta libra e nem um golinho sequer.