Quem não cumprir regras de vacinação deve ser punido, diz António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, intervém no debate sobre política geral, esta tarde na Assembleia da República, em Lisboa, 19 de janeiro de 2021.

"Quem não cumpre as regras de vacinação deve ser punido", declarou António Costa no final de uma visita às unidades de saúde de Alvalade e Parque, em Lisboa, depois de confrontado pelos jornalistas com situações de abuso e de não cumprimento de prioridades no processo de vacinação contra a covid-19.

Tendo ao seu lado a ministra da Saúde, Marta Temido, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o primeiro-ministro procurou também passar uma mensagem no sentido de que não haja ansiedade em relação a este processo de vacinação.

"Há algo que é fundamental: Não vale a pena termos um excesso de ansiedade, nem vale a pena correr para as unidades de cuidados de saúde para pedir a vacina. Cada um vai ser contactado para no momento próprio poder receber a vacina", frisou o líder do executivo.

António Costa considerou depois essencial que sejam respeitados os critérios que as autoridades técnicas e as autoridades de saúde definem como as prioridades de saúde.

"Não vale a pena fazermos de treinadores de bancada, achando que esta ou aquela doença deve ser mais prioritária do que a outra. Confiemos naquilo que nos dizem os médicos e os profissionais de saúde", disse.

O primeiro-ministro sustentou ainda que em Portugal, ao longo de décadas, se encarou a vacinação como "um passo fundamental para o controlo de doenças".

"Assim tem sido ao longo de gerações. Isso tem-nos permitido melhorar muito os resultados alcançados em saúde. Esta é mais uma vacina que teremos de tomar", acrescentou.