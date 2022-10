Quem são os mais caros de cada seleção do Mundial?

Cristiano Ronaldo já não é o jogador mais caro da seleção nacional de futebol. © EPA/ANTÓNIO COTRIM

Mbappé, Vini Jr, Pedri, Kane, De Bruyne, Bruno Fernandes, Vlahovic, Kimmich ou Valverde são os craques mais caros, segundo as leis do mercado, de França, Brasil, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Sérvia, Alemanha e Uruguai, no Mundial do Qatar. Mas onde estão os nomes mais comuns do planeta bola, como Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar? E quem são os jogadores mais valiosos das seleções menos ambiciosas?

A lista, feita com base em números do site de avaliação Transfermarkt, indica que nove das 32 seleções têm, no mínimo, um jogador a valer mais de 80 milhões de euros, considerada a fasquia, hoje em dia, que separa os super astros dos comuns mortais.

São aquelas seleções listadas acima: Mbappé, o mais caro de todos os 832 aguardados no Qatar, vale 160 milhões. Vini Jr, por ser mais novo, supera Neymar no Brasil, ao estar avaliado em 120 milhões, mais 45 milhões do que o renomado companheiro de seleção de 30 anos.

Em Portugal, também já não é, claro, o trintão CR7 o mais valioso e sim Bruno Fernandes, seu colega de equipa no Manchester United. Bernardo Silva é o segundo, Ruben Dias o terceiro e o capitão apenas o 23º da lista.

Da mesma forma que não há ninguém acima da tal fasquia dos 80 milhões na sempre temida Argentina porque Messi, aos 35, já não custa o que custava - o mais caro dos albicelestes é Lautaro Martínez, do Inter, cujo passe está avaliado em 75 milhões, e o genial Leo apenas o terceiro, superado ainda por Romero, central do Tottenham.

Do topo, viajemos à base: quatro seleções não têm nenhum jogador a valer mais do que 10 milhões, a fasquia que, por sua vez, distingue os anónimos dos que são alguém no mercado da bola.

É o caso da Costa Rica, cujo atleta mais valioso ainda é o veterano guarda-redes Keylor Navas, suplente do Paris Saint-Germain, avaliado em seis milhões de euros. Na Austrália, o trio Aaron Mooy (Celtic), Harry Souttar (Stoke City) e Mathew Ryan (Copenhaga) custa cinco milhões de euros cada. Os anfitriões do Qatar têm em Akram Afif, do Al-Sadd, o mais valioso, com registo de 5,5 milhões de euros no Transfermarkt.

E a Arábia Saudita, apesar dos petrodólares, é a seleção com a estrela mais barata, Sultan Al-Ghannam, do Al-Nassr, avaliado em 3,5 milhões de euros. Com o preço de Mbappé compra-se 45 "Al-Ghannams" e ainda sobra.