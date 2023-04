Radares para todo o mês de maio. PSP divulgou as localizações

Motor 24 29 Abril, 2023 • 12:02 Partilhar este artigo Facebook

No âmbito da campanha especial de prevenção rodoviária "Quem o Avisa...", a Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou a lista com as localizações onde estão previstas operações de controlo de velocidade durante todo o mês de maio. Eis a lista por distrito, embora sujeita a alterações pontuais: AÇORES 01/mai/23 00H00 Estrada Regional n.º 1, freguesia de Santa Luzia, concelho de São Roque do Pico 01/mai/23 08H00 Variante, freguesia da Feteira, concelho da Horta 07/mai/23 15H00 Avenida 25 Abril, concelho da Horta 16/mai/23 19H00 Estrada Regional n.º 1, freguesia das Bandeiras, concelho da Madalena do Pico 23/mai/23 08H00 / 16H00 Estrada [...]

