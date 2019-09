Rádio em direto: debate a seis para as eleições Legislativas

TSF, Antena 1 e Renascença juntam-se, pela segunda vez, para promover um grande debate entre os líderes dos seis partidos com representação parlamentar. É já esta quarta-feira, a partir das 10h.

Clique na imagem para ouvir o debate em direto na TSF

Para este dia a TSF preparou uma grande emissão, que começa de manhã bem cedo, Manhã TSF, conduzida por Nuno Domingues. A partir do 12h00, Judith Menezes e Sousa, assegura o rescaldo do primeiro grande debate a seis, com a análise e a opinião dos comentadores TSF.

O frente-a-frente decisivo também é na rádio

As três principais rádios – que são ouvidas regularmente por mais de dois milhões de pessoas – voltam a juntar-se para uma emissão conjunta, no dia 23, com o frente-a-frente decisivo entre António Costa e Rui Rio. Um debate transmitido a partir da Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, e que também poderá ser acompanhada em tsf.pt.