Raquel Duarte: "É importante ter controlo nas fronteiras terrestres, aéreas e marinhas"

Centros de testagem da covid-19 nos aeroportos (Imagem de arquivo)

"Devemos olhar para as experiências dos outros países e analisar sucessos e insucessos. Temos de apostar numa ventilazação e climatização dos espaços interiores se quisermos preparar o outono e inverno. Precisamos de uma responsabilização individual maior. É importante ter controlo nas fronteiras terrestres, aéreas e marinhas", considera Raquel Duarte, da Universidade do Porto, na reunião esta terça-feira no Infarmed para traçar a evolução epidemiológica da covid-19 em Portugal.

"É preciso manter desfasamento de horários e teletrabalho. A máscara deve ser utilizada em locais fechados e eventos públicos", aconselha a pneumologista e professora da Faculdade de Medicina Universidade Porto.

Acompanhe ano minuto, no Diário de Notícias, as principais conclusões da reunião no Infarmed.