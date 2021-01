Raul de Orofino lança workshop sobre a "arte de falar online"

Dinheiro Vivo 22 Janeiro, 2021 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Conhecido pelo "teatro-palestra" que faz nas empresas para líderes e trabalhadores, Raul de Orofino identificou, nestes tempos de pandemia em que as reuniões virtuais se generalizaram no meio empresarial, uma outra necessidade: "muitos reclamam que as outras pessoas não abrem as suas câmaras e se sentem a falar para o vazio; outros assumem que não gostam de falar para a câmara, que ela incomoda. E várias pessoas estão saturadas da comunicação online", diz em comuniado.

Para ajudar os profissionais a lidarem melhor com os ecrãs, Raul de Orofino criou o workshop "A arte de falar online". O objetivo é "motivar as pessoas a terem uma comunicação online com mais qualidade, de forma assertiva e produtiva".

O ator e especialista em comunicação emocional promete "capacitar os formandos a ter uma comunicação online mais forte". A formação inclui "exercícios sonoros psicofísicos", para que os formandos "reconheçam o poder dos sons das suas sílabas/palavras quando precisarem falar".

O curso tem a duração de sete horas, que podem ser divididas por dois ou três dias.