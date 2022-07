© Aviação TV

David Pereira 01 Julho, 2022 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A operação do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esteve suspensa entre as 17h14 e as 18h53 devido a um avião imobilizado na pista, adiantou fonte da ANA Aeroportos de Portugal ao DN.

Na origem desta situação está um ​​​​​​​rebentamento de pneu no trem de aterragem do avião privado que ia transportar o presidente da Guiné-Bissau à chegada a Lisboa.

Os aviões que tinham como destino o Aeroporto de Lisboa foram desviados para Porto e Faro, apurou o DN.