Real Madrid anuncia acordo estratético que lhe garante 360 milhões de euros

O Real Madrid anunciou hoje um "acordo estratégico" com a empresa de investimentos Sixth Street e a empresa Legends, especializada na gestão de estádios, para tornar o Santiago Bernabéu "uma referência mundial em lazer e entretenimento".

Numa operação já ratificada pelo seu conselho de administração, o Real Madrid oficializou um acordo que lhe trará uma receita aproximada de 360 milhões de euros, conforme anunciado pelo clube merengue em comunicado.

O Real Madrid informou que, com a aliança selada, a empresa Sixth Street "adquire o direito de participar na exploração de novos negócios no estádio Santiago Bernabéu por um período de vinte anos".

Entretanto, o Legends vai contribuir com o seu longo percurso em grandes estádios e centros de lazer, para "otimizar a gestão" do novo Bernabéu, de tal modo que o clube assegura que "vai haver um antes e um depois desta obra na história do Real Madrid".

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, pretende com esta parceria "aumentar muito significativamente as receitas do estádio quer em eventos desportivos quer não desportivos", confiando que os novos parceiros, líderes mundiais nas respetivas áreas, vão proporcionar "experiências únicas num estádio onde múltiplos eventos podem ser organizados ao longo do ano".