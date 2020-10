Recolher obrigatório ou imposição do teletrabalho podem estar entre novas medidas

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

De acordo com a informação apurada pela SIC, medidas como o recolher obrigatório ou restrições específicas para cada concelho, dependente do grau de risco da pandemia nesses locais, estarão em cima da mesa.

A SIC indica que estas medidas, a par do regresso ao teletrabalho obrigatório, estarão inclusive a ser apresentadas aos partidos com assento parlamentar nas reuniões que decorrem esta sexta-feira, em São Bento.

O canal de televisão acrescenta que o Governo estará, nestas reuniões, "a deixar a ideia de que a intenção é conseguir recuperar do impacto da pandemia em novembro", com o objetivo de poupar o Natal.

Com um Conselho de Ministros extraordinário marcado para este sábado, de onde sairão "ações imediatas" para conter a pandemia de Covid-19 em Portugal, António Costa estará a auscultar os partidos para perceber como poderão ser recebidas novas medidas.

O PSD foi o primeiro partido a prestar declarações após a reunião. Rui Rio avisou os portugueses de que a situação atual "é mais grave" do que em março e abril, mas afastou a hipótese um confinamento semelhante ao do estado de emergência. "Infelizmente, não pode ser como em março e abril, o problema é que não temos a economia para aguentar isso", disse Rio.

Rui Rio afirmou que o PSD "quer estar do lado da solução e não criar entraves, que já existem que chegue devido às circunstâncias". "Não vou dizer que passamos carta branca para tudo", sublinhou o líder do PSD, mas afirmou que o partido estará "sempre do lado da solução, nunca a tirar benefício da situação para fins partidários."

Já o Bloco de Esquerda (BE) refere que "o estado de emergência é uma medida de última linha, com vigência de 15 dias, e infelizmente não estamos a falar de uma pandemia que vá embora em 15 dias, estamos a falar de um período mais prolongado".

"É desejável que se encontrem outros mecanismos, julgamos que é possível e dissemos ao Governo que estamos disponíveis para isso", afirmou Catarina Martins à saída da reunião.

Confinamento geral afastado

A possibilidade de regresso ao teletrabalho, nos casos em que tal é possível, já tinha sido mencionada por Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS no programa Circulatura do Quadrado, da TSF.

Ana Catarina Mendes mencionou restrições territoriais, mas afastava a ideia de um confinamento semelhante ao de março, em que lojas, restaurantes, escolas, universidades e muito mais fecharam durante semanas. "Não é um confinamento como tivemos em março, é uma limitação à circulação das pessoas, para que não haja aglomerados. Será uma tentativa para que as pessoas fiquem a trabalhar a partir de casa".

Ana Catarina Mendes adiantou que as escolas continuarão abertas, ainda que tenha mencionado a possibilidade de horários reduzidos.