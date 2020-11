Recorde de 413 internados nos cuidados intensivos

© Ina FASSBENDER/AFP

Dinheiro Vivo 14 Novembro, 2020 • 14:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi registado neste sábado um recorde de 413 doentes com covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 25% do que no dia anterior, informou a Direção-Geral de Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais subiu para as 3305 e já há 211 266 casos positivos.

Portugal registou neste sábado mais 6602 casos confirmados de covid-19, depois de o máximo ter sido atingido a 7 de novembro, quando foram contabilizados novos 6640 infetados.

Nas últimas 24 horas, faleceram mais 55 pessoas vítimas da covid, tendo havido um caso a menos nos internamentos, que assim ficaram nas 2798 situações, apesar do aumento dos internamentos em cuidados intensivos.

Segundo o boletim, a região Norte contabilizou mais 4154 infeções, seguida por Lisboa e Vale do Tejo, com 1563 novos casos.

A DGS indica que, das 55 mortes registadas nas últimas 24 horas, 28 ocorreram na região Norte, 17 na região de Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro e duas no Alentejo.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 91 936 contactos, mais 1511 em relação a sexta-feira, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 5135 doentes, num total de 122 517 desde o início da pandemia, em março.

A região Norte é a que regista a maioria dos novos casos, tendo sido reportados 4154 nas últimas 24 horas, totalizando 105 839 casos de infeção e 1519 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1563 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 76 577 ocorrências e 1250 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 715 casos de infeção, contabilizando-se agora 19 849 e 411 mortos.

No Alentejo foram registados mais 52 novos casos de covid-19, totalizando 3907 e 2 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 95 casos de infeção, somando 3896 casos e 32 mortos desde o início da pandemia.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 19 novos casos nas últimas 24 horas, somando 579 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou 5 casos nas últimas 24 horas, contabilizando 619 infeções e dois óbitos.