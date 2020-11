Recorde de 91 mortos em Portugal com covid-19

© AFP

Foram registados mais 3996 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal e um recorde de 91 óbitos nas últimas 24 horas, informou a Direção-Geral de Saúde no habitual boletim diário. O número de vítimas mortais sobe para as 3472.

O número de casos confirmados em Portugal de covid-19 já chega aos 142 155. Estão neste momento 80 045 casos ativos, mais 345.

O número de doentes internados não para de subir, nas últimas 24 horas já são mais 111, elevando o total para 3040, sendo que destes 426 (mais 11) estão nos cuidados intensivos.

Esta segunda-feira, a região Norte do País voltou a ser a que mais casos registou, 2063, e 44 óbitos. Em Lisboa e Vale do Tejo, confirmaram-se 1350 casos positivos e 33 óbitos. O centro do país registou 462 casos positivos e 11 mortos, o Alentejo 39 casos positivos e três mortos, e o Algarve soma 56 novos casos.

"Todos os indicadores refletem uma atividade epidémica intensa", explica a diretora-geral de Saúde, acrescentando que tiveram de melhorar os sistemas de informação. "Entra hoje em funcionamento o BI Sinave", anuncia Graça Freitas. "O novo sistema é o mais avançado para o tratamento de casos e visionamento da informação para efeitos da covid-19", justifica.

Graça Freitas revelou ainda que a incidência cumulativa de casos de covid-19 por 100 mil habitantes de 760 casos, o que coloca Portugal em décimo lugar a nível europeu.