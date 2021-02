Red Bull lança novo sabor a melancia

Dinheiro Vivo 01 Fevereiro, 2021 • 17:56 Partilhar este artigo Facebook

O ano 2021 começou com o lançamento de um novo sabor da bebida energética Red Bull. Já disponível no mercado português, a "Red Edition" traz consigo o "leve e fresco sabor da melancia".

"O sabor muda, mas as Aaasas são as mesmas: fórmula e características funcionais mantém-se como no Red Bull Energy Drink original" garante a empresa em nota de imprensa.

Disponível exclusivamente em latas de 250 ml, a Red Edition (Melancia) junta-se à Tropical Edition (Tropical) e à Açaí Edition Sugarfree (Açaí) - três sabores que complementam o sabor original de Red Bull Energy Drink e Red Bull Sugar Free.

Já disponível no mercado português.