Rede de cartórios alargada a 12 novos concelhos do país

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Julho, 2022 • 16:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ordem dos Notários anunciou neste sábado o alargamento da rede de notários a 27 localidade, incluindo 12 concelhos onde este serviço ainda não existia, estando a atribuição de licenças para a abertura de novos cartórios agendada para segunda-feira.

"A rede de cartórios notariais, que conta já com 450 cartórios no continente e ilhas, será alargada a 27 localidades, 12 das quais no interior e ilhas, onde não existem cartórios, permitindo a estas populações, muitas vezes esquecidas, o acesso a serviços sem a necessidade de se deslocarem a outras localidades", adianta um comunicado da Ordem dos Notários, divulgado neste sábado.

Segundo a nota, "os habitantes de Mora, Pampilhosa da Serra, Mêda, Ribeira Grande, Figueira de Castelo Rodrigo, Vila Franca do Campo, Sardoal, Almodôvar, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Paiva, Cuba e Mação poderão, em breve, ver facilitados o pedido de certificados, procurações e reconhecimentos de assinaturas e aceder a novos serviços como o arquivo eletrónico nacional de escrituras", entre outros serviços notariais.

"Segundo a Ordem dos Notários, mais de um milhão de pessoas são atendidas por ano nos cartórios notariais que prestam aos cidadãos serviços públicos essenciais", refere o comunicado.

A nota adianta que "a atribuição de licenças, no âmbito do 8.º concurso público", terá lugar no dia 4 de julho, pelas 11:00, na sede da Ordem dos Notários", estando prevista a presença do secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares.