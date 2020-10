Rede Expressos suprime atividade entre 30 de outubro e 3 de novembro

Um autocarro da Rede Expressos. © Igor Martins / Global Imagens

Com a circulação entre concelhos proibida entre a próxima sexta, dia 30, e domingo, dia 3 de novembro, a Rede Expresssos anunciou que irá suprimir a atividade nestes dias, para cumprir com a resolução tomada pelo Conselho de Ministros.

"A Rede Expressos, cumprindo a resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, decidiu suprimir a sua atividade na área do transporte de passageiros entre as 00:00 horas do dia 30 de outubro e as 06:00 horas do dia 3 de novembro", é possível ler no comunicado da empresa.

A empresa indica que esta determinação do Governo de "não autorizar a circulação de pessoas entre concelhos, com exceções muito específicas, impede que a Rede Expressos possa realizar a sua operação de uma forma normal." A empresa indica que a operação estará normalizada, quer em horários como em itinerários, após as 6h do dia 3 de novembro.

Os passageiros que compraram antecipadamente bilhetes para estes dias poderão ser reembolsados ou revalidá-los sem custos, indica a empresa. A revalidação sem custos terá de ser pedida até dia 29, quinta-feira, até às 18 horas, nas bilheteiras onde foram comprados os bilhetes.

Caso o bilhete tenha sido comprado online, é necessário enviar um email para cliente@rne.pt, também até às 18 horas de dia 29.