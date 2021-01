Reeleição "é tudo menos um cheque em branco", afirma Marcelo

epa08948869 Presidential candidate Marcelo Rebelo de Sousa speaks to journalists during a visit to Nova School of Business and Economics as part of the presidential election campaign in Carcavelos, near Lisbon, Portugal, 19 January 2021. EPA/MARIO CRUZ © EPA

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a reeleição para mais cinco anos em Belém "é tudo menos um choque em branco", prometendo que o combate à pandemia é a primeira prioridade.

"Quem recebe um mandato tem de ser um presidente de todos, próximo, que estabilize, que una que não seja de uns - os bons - contra os outros - os maus. Um presidente que nunca desista da justiça social", sublinhou o atual Presidente da República no discurso da vitória eleitoral, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda duas prioridades para os tempos mais próximos: "construção de pontes" e a "revisão para ultrapassar a questão do voto postal ou por correspondência", deixando entender que vai promover a revisão da Constituição para permitir o voto por correio, depois da experiência destas eleições com a pandemia, mas também tendo em conta os emigrantes.

No entanto, o Presidente reeleito considerou que a prioridade é o combate à pandemia. "Há uma resposta mais importante que o voto dos portugueses deu acerca do que querem e não querem nos próximos cinco anos", começou por afirmar. "Não querem uma pandemia interminável, uma crise económica, um empobrecimento, um recuo na comparação com outras sociedades europeias, um sistema político lento a perceber as mudanças, um radicalização, um extremismo nas pessoas e nas atitudes sociais e políticas", afirmou.

"Os portugueses querem sair deste quase ano de vida dilacerada, para um horizonte de esperança e sonho. É inconcebível que em 2023, no 50º aniversário de Abril, não se possa dizer que não somos mais livres, mais justos, mais solidários, do que no início desta caminhada."

"E antes desses três anos temos de reencontrar o que ficou perdido. Fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos. Temos de valorizar as inclusões, os afetos, as cidadanias. A melhor homenagem que podemos prestar aos mortos é cuidar dos vivos e com eles recriar Portugal", frisou o Presidente reeleito.

Nas presidenciais de há cinco anos, Marcelo foi eleito com 2.413.956 votos e às 23:10 já tinha recolhido 2.460.410 votos e 60,89%, de acordo com os resultados provisórios das presidenciais.

Ao contrário de Marcelo, o anterior Presidente da República, Cavaco Silva, perdeu votos nas eleições em que foi reeleito.