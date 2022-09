Rei da pornografia impera no futebol

Lucas Paquetá, à direita, no West Ham © Glyn KIRK/AFP

Lucas Paquetá, jogador do Lyon e titular da seleção brasileira cobiçado por meia Europa, acabou no West Ham United, clube do meio da tabela de Inglaterra, em troca de 60 milhões de euros.

Os Hammers ainda contrataram os internacionais italianos Emerson Palmieri, ao Chelsea, e Gianluca Scamacca, ao Sassuolo, o internacional alemão Thilo Kehrer, ao Paris Saint-Germain, clube de onde chegou o guarda-redes internacional francês Alphonse Aréola, e os desejados Maxwel Cormet, marfinense do Burnley, e Nayef Aguerd, marroquino do Rennes.

No total, quase 190 milhões de libras, um valor só superado pelo Chelsea, mas que é, no entanto, mais alto do que qualquer rival multimilionário, incluindo o vizinho londrino, se contabilizada a diferença entre os gastos e os lucros do mercado de transferências - o West Ham resistiu a vender todas as suas joias. No fim das contas, Manchester City, PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern e outros tubarões todos gastaram menos que o WHUFC.

Por trás do império do clube do leste (apesar do nome) de Londres, está David Sullivan, o rei da pornografia nas ilhas britânicas. Nascido no País de Gales, Sullivan ficou milionário aos 25 a negociar fotos "softporn" (aquelas sem imagens do ato sexual). Depois, fundou uma cadeia de sex shops, dirigiu um grupo editorial de revistas para adultos e entrou no ramo dos filmes pornográficos. O futebol via Birmingham City, primeiro, e West Ham, depois, veio logo a seguir ao porno. A ex-atriz de filmes para adultos e sua ex-mulher, Eve Vorley, faz parte da direção do clube.

"Vergonha pela fonte da minha fortuna? Se eu fosse vendedor de armas ou de cigarros e matasse milhões de pessoas, talvez tivesse algumas dúvidas, mas sou um lutador pela liberdade, pelo direito de os adultos tomarem as suas próprias decisões, no fundo, eu só fiz gente feliz".

Os últimos felizardos são os adeptos do popular clube de Londres, agora avaliado em 432 milhões de euros, e a sonhar alto no campeonato e na Europa.