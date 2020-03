Resumo da semana: Detenções, milhões em apoios e a crise pandémica aprofunda-se

Esta semana Angola, Brasil, Índia, Africa do Sul, além de Australia aumentaram as limitações para tentar conter a propagação do novo coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que está a transformar por completo a vida de milhões de pessoas e a economia como a conhecíamos até há pouco tempo.

Boa parte do país trabalha de casa desde 16 de março, altura em que entrou em vigor o encerramento das escolas, creches, universidades.

Esta sexta-feira é 25º dia desde que foi registado oficialmente um caso do novo coronavírus em Portugal – foi a 2 de março.

O Estado de emergência entrou em vigor no dia do pai, 19 de março, há 8 dias. E as novas regras do governo, mais restritivas, desde domingo – há 5 dias.

Ontem, quinta-feira, registavam-se mais de mil estabelecimentos fechados e 54 pessoas detidas por crime de desobediência na vigência do estado de emergência. Domingo, 22 março, quando as regras entraram em vigor, registavam-se 7 pessoas detidas ao final do dia.

Já boletim epidemiológico diário da DGS (Direção-Geral de Saúde) revelou-nos esta sexta que, até à meia-noite, haviam 76 mortos e 4268 casos confirmados com Covid-19 em Portugal. Estão internados 354 doentes infetados com o novo coronavírus, 71 em cuidados intensivos.

Há 4 dias, segunda-feira (dados da meia noite de domingo), eram 23 mortos e 2060 infetados por Covid-19 em Portugal. Com 201 pessoas internadas e 47 nos cuidados intensivos. Houve mais 230% de mortes e 107% de casos mais infetados registados (ou seja, contando só pessoas alvo de teste).

RESUMO DA SEMANA

Domingo, 22 março

Estado de emergência já vigora. Estas são as principais obrigações. O estado de emergência mexe com a vida quotidiana das famílias. A partir de hoje há novas regras no trabalho, em casa e na rua.

Segunda-feira, 23 março

Boris Johnson coloca Reino Unido em lockdown durante três semanas depois de tentar evitar medidas mais restritivas.

“A pandemia está a acelerar”, alerta a OMS.

Moody’s. “Economia global está em recessão ou perto disso”

Subsídio para assistência a filhos em Portugal deverá subir para 100% do salário em abril

Marcelo já promulgou Orçamento do Estado para 2020

Consumo de televisão em Portugal sobe 28% com a pandemia de Covid-19 e comércio online cresce no material informático, gaming e sofás

António Costa. “Lay-off vai custar mil milhões de euros por mês” ao Estado

António Costa. “Até agora não faltou nada e não é previsível que venha a faltar” no SNS.

Terça-feira, 24 março

Profissionais de saúde acusam Costa de mentir. Bastonários contestam afirmações do primeiro-ministro e denunciam faltas graves de equipamento.

Jogos Olímpicos oficialmente adiados para 2021 – estavam previsto para este verão, em Tóquio, no Japão.

Wall Street fecha o dia com fortíssimos ganhos no melhor dia desde 1933.

Federação alerta: “Mais de 200 mil trabalhadores da restauração e Alojamento Local não vão receber salário”

Costa admite fecho de escolas “muito além” das férias da Páscoa

Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros: 2 a 3 mil de portugueses precisam de apoio ao regresso

China começa a suspender medidas de quarentena com exceção de Wuhan.

Quarta-feira, 25 março

Proteção Civil pede: “Fiquem mesmo em casa”. Porto, Lisboa e Braga estão em alerta laranja

Aeroportos em Londres e Paris fecham temporariamente

Covid-19. Alemanha aprova pacote de 750 mil milhões de euros

Angola decretou o estado de emergência

Consulta pública sobre leilão para o 5G adiada até 1 de abril.“Não me parece viável que haja serviços 5G em Portugal em 2020”, diz Alexandre Fonseca, CEO da Altice, que apoia decisão de suspensão da consulta ao 5G mas crítica a Anacom pelo atraso no processo de lançamento da rede 5G.

INE. 2019 acabou com excedente de 0,2% e este ano seria igual não fosse o vírus

Lisboa isenta rendas a estabelecimentos e a 70 mil pessoas

Com peixe a metade do preço pescadores ameaçam ficar em terra

Quinta-feira, 26 março

Pandemia. Fase de mitigação entrou em vigor em Portugal e é mais grave de contágio. A fase de mitigação da pandemia da Covid-19 entra em vigor às 00:00 de quinta-feira e corresponde ao nível de alerta e de resposta mais elevado.

Governo aprova moratória de seis meses para famílias e empresas.

Deco: Moratória do Governo melhor do que as dos bancos

Estado pode vir a emprestar para cobrir pagamento de rendas

Governo muda regime de lay-off simplificado. Pela quarta vez

Empresas encerradas por causa das decisões do Governo e com quebra de faturação de 40% também passam a aceder a este mecanismo temporário.

Marcelo admite eventual renovação do Estado de Emergência até 16 de abril.

EUA já são o país com mais casos de coronavírus. Nem a China ou Itália tiveram tantos casos como os que somam agora os EUA: 81 321. Itália continua a ser o país com mais mortes, com médias diárias de mais de 700 mortes.

G20 vai injetar 5 biliões de dólares na economia mundial. “Estamos firmemente decididos a apresentar uma frente unida contra essa ameaça comum”.

Após o Conselho Europeu António Costa critica divisão Norte-Sul na Europa e apelida declarações de ministro holandês de repugnantes. Alemanha e Holanda não são, para já, favoráveis às chamadas coronabonds para fazer face à crise pandémica.

Sexta-feira, 23 março

Boris Johnson, tem Covid-19 e fica 14 dias em quarentena.

Câmara dos Representantes dos EUA vota hoje plano de ajuda económica – 2 a 4 biliões de dólares esperados.

Banco de Portugal. País a caminho da pior recessão anual de que há registo.

Destruição de emprego deve ser a mais cavada de que há registo, investimento ficará de rastos, hecatombe nas exportações, colapso no turismo.

Mais de 4.500 médicos responderam ao apelo do bastonário para reforçar SNS