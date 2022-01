Retomadas as aulas, como vai ser o calendário escolar daqui para a frente (Imagem de arquivo) © Pedro Correia / Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Janeiro, 2022 • 10:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O período de contenção para os estudantes terminou esta segunda-feira com a reabertura das escolas. O calendário escolar previa inicialmente que as aulas recomeçassem a 3 de janeiro, mas o Governo fez um ajuste, prolongando as férias de Natal dos alunos retomando as aulas a 10 de janeiro, como forma de controlar a propagação da pandemia.

O adiamento do início das aulas será depois compensado durante o Carnaval, com a redução de dois dias das férias desse período, em fevereiro, e na Páscoa com a redução de três dias das férias deste período em abril.

Perante estas alterações, vale a pena perceber quais as datas mais importantes do calendário escolar 2021/2022 para conseguir organizar a sua vida familiar.

Leia também: Aulas recomeçam dia 10 sem confinamento de turmas

Períodos letivos

Deixando para trás o primeiro período letivo, o segundo período teve início esta segunda-feira, 10 de janeiro, e prolonga-se até 8 de abril.

Já o terceiro período arranca no dia 19 de abril e termina entre os dias 7 e 30 junho, consoante o ano escolar. Para os anos 9.º, 11.º e 12.º, o último período acaba a 7 de junho. Já para os anos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º o último dia de aulas será a 15 de junho. Para os mais novos - pré-escolar e escola primária - o terceiro período acaba a 30 de junho.

Pausas letivas

A semana de contenção após o período de festas também terá impacto nos períodos de férias dos alunos. Alguns dias serão utilizados para compensar o adiamento do início do segundo período, como é o caso do Carnaval e da Páscoa.

Assim, os habituais dias de férias do Carnaval voltam a estar suspensos - à semelhança do que aconteceu no ano letivo passado. Deveriam decorrer entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Mas haverá apenas uma interrupção letiva no feriado do Carnaval (terça-feira), no dia 1 de março.

Quanto às férias da Páscoa, estas vão acontecer entre os dias 11 e 18 de abril, menos três dias, relativamente ao estabelecido inicialmente, também para compensar os dias a mais no Natal.

Finalmente, a terceira pausa letiva - férias de verão - vai começar entre 8 de junho e 1 de julho de 2022, consoante o ano de escolaridade. Os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade entram de férias a 8 de junho 2022. Uma semana mais tarde, a 16 de junho, seguem-se os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. A 1 de julho de 2022, é a vez dos alunos da educação pré-escolar e dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade.

Provas e exames nacionais

As datas para as provas de aferição, provas finais e exames nacionais não sofreram alterações. A relembrar:

- As provas de aferição são realizadas no 2.º, 5.º e 8.º anos, não contando para a avaliação do aluno. Vão realizar-se entre os dias 2 de maio e 8 de junho.

- As provas finais do 3.º ciclo, realizadas pelos alunos do 9.º ano, vão decorrer em duas fases. A primeira entre os dias 17 e 23 de junho e a segunda entre os dias 20 e 22 de julho.

- Os exames nacionais do 11.º ano - 1.ª e 2.ª fases - vão acontecer entre 17 de junho e 27 de julho.

- Os exames nacionais do 12.º ano - 1.ª e 2.ª fases - terão início a 17 de junho e terminam a 26 de julho.

Turmas já não precisam de ficar em isolamento

As novas orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que já não há obrigatoriedade de confinar turmas inteiras, no caso de um aluno testar positivo à Covid-19.

De acordo com a DGS, houve uma alteração do conceito de contacto de alto risco, que passa agora a ser apenas quem coabita com o doente de Covid-19. Por isso, se um aluno for diagnosticado com a Covid-19, apenas ele (salvo se algum colega for coabitante) fica em confinamento e não os colegas de turma.