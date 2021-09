Reunião no Infarmed. "Estamos claramente no fim de uma fase pandémica"

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, à chegada ao Infarmed © JOÃO RELVAS/LUSA

"Atualmente encontramos no final da quarta onda epidémica", explicou Pedro Pinto Leite da Direcção-Geral da Saúde​ (DGS) na apresentação da situação epidemiológica em Portugal, durante a reunião da tarde desta quinta-feira no Infarmed entre peritos na pandemia e decisores políticos. "Estamos claramente no fim de uma fase pandémica", explicou.

"É visível o aumento de internamentos em Portugal com a introdução da variante Delta. Teve o pico em julho e agosto, sobretudo nos grupos etários mais velhos. Não foi uma tendência acompanhada nas faixas etárias mais jovens", disse o especialista em saúde pública, acrescentando que a "fase decrescente da pandemia nota-se inclusive nas faixas do 10 ao 19 e dos 20 aos 29, o que é uma boa notícia em altura de regresso às aulas".

O especialista da DGS frisa que "a diminuição da incidência é acompanhada da diminução da positividade, o que é importante, porque mostra que há menos vírus em circulação e menos casos confirmados".

Em relação aos internamentos em enfermaria, Pinto Leite diz que quatro em cada cinco doentes não têm vacinação completa. Nas UCI (cuidados intensivos), a relação aumenta para 14 em cada 15.

"A vacinação é um sucesso e termina uma fase da pandemia", sublinhou Pedro Pinto Leite, que avisa, no entanto, que "a próxima fase traz alguns desafios, como as baixas temperaturas e outros vírus respiratórios em circulação".