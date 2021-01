Rio afasta-se de Ventura. "Há uma vitória fortíssima do candidato de centro, moderado"

O presidente do PSD Rui Rio durante uma conferencia de imprensa de reação às medidas anunciadas pelo Governo no âmbito da atual situação de pandemia provocada pelo Covid-19, 21 janeiro 2021, Porto. ESTELA SILVA/LUSA © LUSA

O líder do PSD já comentou os resultados das presidenciais de 2021, com duas notas dominantes: tentou desvalorizar os resultados dos candidatos de esquerda e fez por se distanciar de André Ventura, sublinhando que apoiou um candidato "moderado, de centro".

Rio deu "os parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD desde a primeira hora, ainda antes dele anunciar" que ia ser candidato", para depois atacar o PS: "Se há alguem derrotado nestas eleições é o PS e por falta de comparencia: não se reviu em nenhum candidato e não encontrou nenhum que pudesse apoiar".

"Há outra marca: os candidatos à esquerda nao conseguirão passar muito além dos 20%, podem chegar aos 22 ou 23%, o que quer dizer que todos os outros, que não são de esquerda, têm mais de 75% e que a vitória é do candidato de centro. Apoiámos um candidato de centro, moderado.", sublinhou, depois de ter um acordo com o partido Chega para garantir a maioria no parlamento açoriano e ter formado governo na região auónoma com o apoio do partido de André Ventura..

Rio continou: "A marca forte destas presidenciais é um esmagamento da esquerda e uma vitória fortíssima do candidato moderado, de centro", concluiu.



fica a frente do PC no alentejo, mas não é uma votação brutal.