“Rio, nada é maior do que unir o país”, alerta André Gustavo

André Gustavo, especialista em marketing político e responsável pelas duas campanhas eleitorais de Passos Coelho à frente do PSD, comenta ao Dinheiro Vivo o resultado do partido laranja, na noite eleitoral, e deixa uma lição a Rui Rio, atual líder do partido.

“O resultado das eleições trazem uma evidência clara: que faltou ao Rio unir o PSD. Unir o país passa ‘primeiro’ por unir o PSD. Aliás, ‘Portugal Primeiro’ ou ‘Primeiro Portugal’? Passos ganhou as eleições internas em 2010 com o posicionamento ‘Portugal Primeiro’ e agora vimos o Rui Rio disputar com ‘Primeiro Portugal’.”

“No fundo, para quem queria se diferenciar, um raro fenómeno, do ‘mesmo do mesmo’. O resultado foi, para o PSD, melhor do que se esperava, no entanto António Costa mostrou que tem um problema de voto ou ausência dele. Liderou um governo de derrotados e ainda assim – beneficiando do que Passos estruturou -, parece, ou melhor é evidente, que não convenceu aos portugueses. Cabe agora construir, mais uma vez, um governo a partir de uma maioria mínima. E a Rui Rio fica a lição: nada é maior que a grandeza de tentar unir o país a partir do seu próprio partido.”