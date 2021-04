Rio quer travar desconfinamento nos concelhos com elevada incidência

O presidente do Partido Social Democrata (PSD) Rui Rio © TIAGO PETINGA/LUSA

Dinheiro Vivo 13 Abril, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa está a receber os partidos para falar sobre a renovação do estado de emergência, e o consequente plano de desconfinamento. Depois de João Cotrim de Figueiredo, André Ventura, o Bloco de Esquerda (que só admite prolongar se o desconfinamento parar) e o PCP se manifestarem pouco favoráveis à continuação ao prolongamento do estado de emergência, o líder do PSD tem uma perspetiva diferente.

Rui Rio explicou após conversa com o Presidente da República que Portugal está numa situação "francamente pior" comparando com a anterior reunião no Infarmed, lembrando que, a manter-se a tendência, o país vai chegar aos 1700 casos por dia em maio.

Desde logo, admite que o passo seguinte do plano de desconfinamento pode ser feito de forma diferente: "não continuar o desconfinamento global, nos concelhos com indicares de risco elevados e nos que fazem fronteira". O responsável do PSD diz mesmo que "se não travarmos aí, daqui a um ou dois meses vamos ter de travar o país todo novamente"

Rui destaca ainda o processo de vacinação, ao indicar que vacinar os maiores de 60 anos até ao início de junho vai contribuir para reduzir a mortalidade e "salvaguardar a resposta do Serviço Nacional de Saúde, que é o mais importante"

O líder do PSD reforça que o partido tem de colocar a favor do Governo todos os meios para travar a pandemia, pelo que votará a favor do estado de emergência. O líder do PSD admite que quando o estado de emergência já não for necessário, o Presidente da República será o primeiro a defendê-lo".