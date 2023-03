Roberto Martínez tem 10 dígitos na mão

O novo selecionador Nacional de Futebol, Roberto Martinez, posa para a fotografia com uma camisa da seleção Nacional de Futebol, durante a cerimónia da sua apresentação na Cidade do futebol, em Oeiras, 09 de janeiro de 2023. © LUSA

Um treinador de um clube de futebol tem, por norma, um orçamento definido pela direção, tintim por tintim, para gerir em salários e contratações. E um treinador de uma seleção, que, por um lado, não precisa pagar ordenados mas, por outro, não pode fazer aquisições? Mesmo sendo difícil de calcular podemos dizer que Roberto Martínez, o sucessor de Fernando Santos como selecionador de Portugal, tem em torno de mil milhões de euros para administrar na primeira convocatória, marcada para sexta-feira, dia 17.

Esse é, pelo menos, segundo o site Transfermarkt, o valor total de mercado da seleção portuguesa que obteve no Qatar a terceira melhor classificação de sempre na prova, um oitavo lugar, fruto da chegada aos quartos-de-final.

Entre guarda-redes, Martínez tem 68 milhões de euros de orçamento, a maior fatia, claro, nas mãos do portista sensação Diogo Costa, avaliado em 45 milhões e cobiçado por meia Europa.

Na defesa, Ruben Dias, ao preço de 75 milhões, é o central mais caro do mundo, empatado com o croata Gvardiol. E Cancelo (70) está no top ten, consideradas todas as posições defensivas. À boca desse ranking aparece, entretanto, Nuno Mendes, mas o 11º defesa mais caro do mundo nem foi chamado por Santos ao Qatar por culpa de uma lesão.

No meio-campo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, avaliados em 75 e 70 milhões, respetivamente, são as estrelas de um setor em que Ruben Neves, Matheus Nunes e Vitinha também valem 40 ou mais milhões.

No ataque, Rafael Leão, o português mais caro da atualidade, domina com 85 milhões, uma lista onde João Félix (50) e Gonçalo Ramos (40) completam o pódio. CR7 ainda vale honrosos 20 milhões a dois anos dos 40.

É muita estrela e muito dinheiro nas mãos de um espanhol habituado a gerir, por seis anos, uma seleção belga luxuosa mas não tanto: De Bruyne, Courtois e Lukaku, avaliados em 80, 60 e 55 milhões de euros, são os mais caros de um plantel cujo valor total chega "só" aos 551 milhões, ainda de acordo com o Transfermarkt.

Sexta-feira, portanto, quando Martínez anunciar, um por um, os escolhidos para os duelos com Luxemburgo e Liechtenstein de apuramento para o Euro 2024, não encare a lista como apenas um evento desportivo: a divulgação daqueles nomes, podendo chegar aos dez dígitos, é um acontecimento económico.