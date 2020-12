Robôs inteligentes e 'anjos da guarda' ganham preponderância até 2030. A previsão é dos consumidores

Dinheiro Vivo 18 Dezembro, 2020 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

A 10º edição do relatório do ConsumerLab "As 10 principais tendências de consumo" da Ericsson, destaca as previsões dos consumidores quanto às diversas funções que as máquinas inteligentes conectadas poderão assumir no futuro.

Entre outras, estes preveem que a conectividade inteligente possibilitará serviços que ultrapassam as experiências de banda larga móvel de hoje em dia.

Cada uma destas funções poderá ser considerada uma nova área de serviço, criando um leque de oportunidades para as prestadoras de serviços de 5G estenderem gradualmente as redes inteligentes aos consumidores.

As 10 principais tendências de consumo para 2030:

1. Bots (sistemas robotizados ou robôs) corporais: 76% dos inquiridos preveem que existirão fatos inteligentes de correção da postura.

2. Anjos da guarda: 3/4 acredita que os guardiães da privacidade ajudarão a ludibriar câmaras de vigilância e impedirão a espionagem eletrónica.

3. Bots da comunidade: 78% acredita que os serviços de vigilância eletrónicos alertarão os bairros relativamente a invasores.

4. Bots da sustentabilidade: 82% acredita que os dispositivos partilharão dados e avisarão sobre chuvas fortes ou vagas de calor locais.

5. Defensores do home officing: 79% afirma que existirão colunas inteligentes a projetar barreiras de cancelamento de ruído em todo o espaço do home office.

6. Explicadores: Mais de 8 em 10 preveem a existência de sistemas automáticos de gestão financeira que explicam como gerir investimentos.

7. Indicadores da conectividade: 83% estima que localizadores de sinal inteligentes conseguirão orientar os utilizadores para locais de conectividade ideal.

8. Bots malfeitores: 37% dos utilizadores de RA/RV (realidade virtual ou aumentada) admitem bots malfeitores que podem ser treinados para realizar assaltos ou atacar outras pessoas.

9. Criadores de conteúdo multimédia: 62% dos consumidores pensam que as consolas de jogos criarão jogos originais com base na jogabilidade de cada utilizador.

10. Bots autoritários: Cerca de 7 em 10 acreditam que as IA de redes sociais compreenderão a sua personalidade e construirão um círculo de amigos favorável para o seu bem-estar mental e físico.

"Fiquei surpreendido por ver que as expectativas dos consumidores quanto a uma conectividade mais inteligente são mais elevadas do que em relação a qualquer outro tipo de máquinas inteligentes conectadas" afirma em comunicado Michael Björn, diretor do programa de investigação e responsável pelos estudos de consumo e pelo IndustryLab da Ericsson.

No departamento de investigação da Ericsson, a perspetiva é a de que os avanços na tecnologia das comunicações celulares e da inteligência artificial permitirão a comunicação segura entre máquinas inteligentes conectadas nas redes do futuro. Em resultado, poderão tornar o mundo mais recetivo às necessidades dos consumidores.

Poder ver o relatório completo aqui.