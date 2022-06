Rock in Rio voltou quatro anos depois com 74 mil participantes

Depois de quatro anos de ausência, marcados por uma pandemia de covid-19 nos últimos dois, o Rock in Rio regressou ao Parque da Bela Vista em Lisboa, sábado, dia 18 de junho, para acolher 74 mil participantes. As contas são da organização da 'cidade do rock', que nesta edição conta com sete palcos e 18 espaços de entretenimento.

O primeiro dia da 9ª edição do festival contou com os portugueses Xutos e Pontapés a abrir as hostes no Palco Mundo (palco principal), seguindo-se Liam Gallagher (antigo membro da banda Oasis), The National e, como cabeça de cartaz, a banda britânica Muse.

Já no domingo, dia 19, subiram ao Palco Mundo David Carreira, Ivete Sangalo, com a sua energia vinda diretamente do Brasil, a britânica Ellie Goulding e, para fechar a noite no palco principal, os Black Eyed Peas. Outros nomes como Toy, Iza, Bárbara Tinoco, 9 Miller e Jovem Dionísio completaram o cartaz do segundo dia do festival noutros palcos.

74 mil pessoas unidas pela música

Para além do Palco Mundo, destaque para palcos como o Galp Music Valley onde atuaram bandas de rock portuguesas, como Linda Martini e Black Mamba, espanholas e brasileiras. No Worten Game Square, uma parte mágica para os amantes de videojogos, marcaram presença milhares de amantes da indústria.



O Super Bock Digital Stage voltou com várias novidades, concertos interatvos e artistas que espelham o meio digital e online, como vários tiktokers, youtubers, humoristas, protagonistas de podcasts. Em destaque estiveram os artistas portugueses Os Primos, Gilmário Vemba e Miguel Magalhães e Mariana Guerra.



Já no Palco Yorn atuou o rapper 9 Miller, Vado e performances de dança da Jazzy Dance Studios. Nesta edição, o Continente Chef"s Garden foi uma estreia e apelou à alimentação sustentável, no qual se reforça o compromisso contra o desperdício alimentar. No palco Chef"s Stage esteve presente o chef Ljubomir Stanisic, que recebeu Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Armindo Jacinto, presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, e o comediante Bruno Nogueira, para debaterem "Como Cozinhar a Regeneração do Planeta".

A 'cidade do rock' ficou marcada, neste dois dias, por um momento simbólico, antes do último concerto da noite no palco principal, com uma interpretação da atriz e cantora Simone de Oliveira que, através de uma projeção de vídeo "falou" ao público para relembrar a importância da união e da presença no festival.



O Rock in Rio continua no próximo fim de semana, nos dias 25 e 26 de junho, com as atuações de artistas como Duran Duran, Anitta e Post Malone, como cabeças de cartaz, entre outros que vão animar esta edição do festival.