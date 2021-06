Ronaldo é o desportista preferido dos portugueses

Cristiano Ronaldo, futebolista da Juventus © Gerardo Santos / Global Imagens

Cristiano Ronaldo, Nelson Évora e Miguel Oliveira são os três desportistas de que os portugueses mais gostam. A conclusão é da edição de 2021 do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, produzido pela Marktest, e onde o futebolista português voltou a dominar, de forma esmagadora.

O capitão da seleção nacional e figura pública portuguesa mais reconhecida e com maior notoriedade espontânea na edição de 2021 deste estudo da Marktest, à frente de personalidades como Cristina Ferreira, Herman José ou Ruy de Carvalho, somou 54,7% das respostas dos inquiridos.



Nélson Évora registou 8,1% de referências, e Miguel Oliveira obteve 4,8%. O Top5 de personalidades preferidas na área do desporto ficou completo com os nomes de José Mourinho (4,7%) e Telma Monteiro (4%).



O motociclista Miguel Oliveira protagonizou a maior subida nas preferências dos inquiridos face aos resultados deste mesmo estudo em 2020, quando ficou em sétimo.



O estudo procurou também saber quais as figuras públicas preferidas noutras áreas e concluiu, por exemplo, que Sara Sampaio, na moda, com 42,7% das referências, e Ricardo Araújo Pereira, no humor, com 24,1% de citações, são dois dos portugueses que mais se destacam nas respetivas áreas de atividade.

