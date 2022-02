Ronaldo fez anos e ganhou carro novo

Motor24 07 Fevereiro, 2022 • 13:02 Partilhar este artigo Facebook

Mais um ano, mais um carro na garagem. Cristiano Ronaldo recebeu o seu 37.º aniversário em família e recebeu de Georgina Rodriguez um novo automóvel como presente, para juntar a extensa coleção de supermáquinas do internacional português.

Desta feita, a escolha foi mais familiar. A companheira do craque do Manchester United escolheu um Cadillac Escalade, um imponente SUV com sete lugares, o suficientemente para transportar todos os filhos do casal (são quatro e há mais dois gémeos a caminho).

Mas que, com os seus avantajados 5,5 metros de comprimento, ainda ficará "curto" para quando o casal e os seis filhos quiserem sair em passeio...

As versões de topo do modelo da Cadillac comercializam-se no mercado norte-americano com motorizações de até 420 CV de potência, por preços a rondar os 100 mil dólares.

