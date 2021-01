Rui Rio com teste negativo à Covid-19

Presidente do PSD, Rui Rio © MÁRIO CRUZ/LUSA

Dinheiro Vivo 13 Janeiro, 2021 • 15:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Através do Twitter, o presidente do PSD deu conta de que testou negativo à Covid-19. Rui Rio esteve em contacto com Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD e autarca de Ovar, que anunciou recentemente que estava infetado com Covid-19.

Tendo sido considerado como um contacto de risco, Rui Rio iniciou um processo de isolamento profilático. Mesmo com o teste negativo, Rio indica que continuará em quarentena.

"De qualquer forma, as normas de segurança em vigor determinam que devo continuar em quarentena até ao 14° dia após o contacto de risco", escreveu Rui Rio.

O resultado do meu teste à Covid-19 deu negativo.

De qualquer forma, as normas de segurança em vigor determinam que devo continuar em quarentena até ao 14° dia após o contacto de risco. Como é evidente, cumprirei as regras. pic.twitter.com/vB7EaFgjED - Rui Rio (@RuiRioPSD) January 13, 2021

O presidente do PSD anunciou no domingo, dia 10, que iria ficar em isolamento profilático. Também o secretário geral do PSD, José Silvano, ficou em isolamento profilático.