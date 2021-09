Rui Rio fala em "excelente resultado" do PSD

Líder do PSD, Rui Rio © JOSE COELHO/LUSA

O PSD teve um excelente resultado nestas eleições que pode ser ainda melhor do que aquilo que já é neste momento, afirmou o presidente social-democrata, Rui Rio, no início desta madrugada.

Discursando logo depois de António Costa, Rio fez questão de agradecer à equipa autárquica do partido, em especial àqueles que trabalharam "sem nada ganhar".

"Tínhamos definido objetivos: aumentar votos, eleitos, câmaras, e reduzir diferença para o PS. Conseguimos tudo isso", enumerou Rui Rio. "Conseguimos tudo isso contra alguns comentadores que deviam saber mais do que isso", disse, criticando as sondagens. "Ou se acabam com as sondagens ou se começam a fazer de outra maneira."

"Tivemos mais votos, particularmente nos centros urbanos", justamente "onde diziam que não íamos ter", afirmou Rio.

Em relação a Lisboa, numa altura em que ainda não se conhecem os resultados, o líder do PSD mostrou confiança. "Quero dar já os parabéns a Carlos Moedas que, independentemente do resultado final, está de parabéns e fica comprovado que foi uma escolha acertada da direção nacional quando escolheu Carlos Moedas."

No Porto "tudo leva a crer que Rui Moreira perde a maioria absoluta", disse, acrescentando querer "ainda relevar aqui a vitória em Barcelos e a vitória no Cartaxo".

Perante os resultados e objetivos do PSD nesta autárquicas, Rio disse que o partido está em "melhores condições de ganhar as eleições [legislativas] em 2023". "Demonstra-se que o futuro não se resolve com rajadas de promessas. Resolve-se com um discurso sincero", disse, acrescentando: "O povo português prefere um discurso sincero do que rajadas de promessas."