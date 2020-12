Ryanair anuncia voos adicionais para o Porto neste Natal

Avião da Ryanair (Oli SCARFF / AFP) © Oli SCARFF / AFP

A Ryanair, companhia aérea low-cost, adicionou voos à sua programação de Natal devido ao aumento da procura em toda a sua rede, com início já a partir do dia 16 de dezembro.

Como parte do seu "compromisso de reunir famílias e amigos nesta época natalícia", a companhia anuncia o reforço de voos com destino ao Porto que partem dos aeroportos de Londres Stansted e de Paris Beauvais.

A Ryanair lançou então uma oferta de lugares, com tarifas disponíveis a partir de 19,99 euros para viagens entre 16 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro de 2021, permitindo aos clientes de toda a Europa viajar a um preço acessível e celebrar o Natal e o Ano Novo com as suas famílias.

"Uma vez que estas tarifas surpreendentes esgotarão rapidamente, os clientes devem ser rápidos e reservar os seus lugares em Ryanair.com" adverte o diretor comercial da Ryanair, Jason McGuinness.