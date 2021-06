SAE instaura 40 contraordenações a espaços de diversão noturna

© André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Junho, 2021 • 12:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou que a Operação Convívio Seguro, que contou com o apoio da PSP, foi direcionada para as zonas e espaços de diversão noturna mais frequentados face aos ajuntamentos de jovens para convívio e consumo de álcool nas ruas das grandes cidades.

No total foram fiscalizados 48 operadores económicos e 26 clientes dos estabelecimentos, tendo sido instaurados 40 processos de contraordenação, 26 dos quais a clientes, de acordo com um comunicado divulgado neste sábado.

Em Lisboa foram fiscalizados 27 espaços, localizados essencialmente no Bairro Alto, e foram instaurados seis processos de contraordenação dos quais dois por incumprimento de regras de ocupação e distanciamento e um por falta de aviso de restrição de venda de bebidas alcoólicas.

Em Coimbra, a fiscalização abrangeu 11 operadores económicos e foram instaurados sete processos de contraordenação, dos quais se destacam dois por venda de álcool depois das 21:00 e dois por permanência de clientes em esplanadas em grupos superiores a 10 pessoas sem a distância obrigatória.

Foram ainda identificadas 26 pessoas, às quais foi instaurado processo de contraordenação por permanência em grupos em esplanadas em número superior a 10.

No Porto, a ASAE fiscalizou 10 estabelecimentos localizados na zona do Jardim da Cordoaria e Galerias de Paris, tendo sido instaurado um processo de contraordenação por falta de entrega de duplicado do Livro de Reclamações.