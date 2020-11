Saiba como tirar proveito do seu cartão de crédito, mas com cuidado

Multibanco ATM cartão de crédito dinheiro euros visa (Leonel de Castro) © Leonel de Castro

Os montantes de novos créditos dispararam mais de 16% face ao mês de agosto. Os dados foram divulgados pelo Banco de Portugal e mostram que no mês de setembro os portugueses contrataram 209 milhões de euros em crédito pessoal.

Com a chegada da Black Friday a 29 de novembro, muitos portugueses aproveitam as oportunidades e os preços baixos e é nesta época que mais uso dão aos cartões de crédito.

A pensar nisto a DS CRÉDITO, que presta um serviço gratuito aos portugueses na área da intermediação do crédito, apresenta algumas sugestões para o ajudar a gerir melhor os gastos.

Planeie

A verdade é que por esquecimento ou má gestão do orçamento mensal, os cartões de crédito são uma das principais razões para muitas famílias portuguesas estarem sobre-endividadas devido aos atrasos nos pagamentos das mensalidades. Lembre-se que sempre que se atrasa no pagamento da mensalidade, o banco vai cobrar juros e assim começará a sua dívida, sempre em crescente.

Dica: Opte por fazer um planeamento e coloque na sua agenda, ou se preferir, alertas no telemóvel, a data de vencimento de todas as mensalidades e assim não pagará juros extra.

100%

Dividir pagamentos em várias vezes, pagando o mínimo possível, pode ser uma solução. No entanto, lembre-se que para tirar o melhor partido do seu cartão de crédito deve escolher a modalidade de pagamento a 100% quando definir a modalidade de pagamento mensal, assim não terá quaisquer custos com taxas de juros.

Dica: Lembre-se que quanto maior for a percentagem que escolher, menos juros irá pagar.

Sem anuidade

Além de conseguir encontrar um cartão de crédito sem juros, também é possível não ter anuidade. Pesquise e descubra aquele que se adequa melhor. Se não está a perceber as vantagens e desvantagens de cada um, tem sempre a possibilidade de falar com um intermediário de crédito.

.Empréstimos acumulados

Um cartão de crédito na sua carteira representa um empréstimo. E ninguém gosta de de ter de pedir dinheiro emprestado e só o fazemos em situações muito específicas. Nos cartões de crédito é igual.

Dica: Ter muitos cartões de crédito pode ser o princípio de um sobre-endividamento. Empréstimos acumulados não o vão ajudar a gerir as suas finanças, pelo contrário vão colocá-lo numa situação complicada. Por outro lado, se utiliza o cartão de crédito para as despesas do dia-a-dia, está a cometer um grande erro financeiro. O cartão de crédito deve ser usado para despesas extras que não pode pagar naquele mês, mas que vai pagar o mais rápido possível.

Despesas inesperadas

Fez o orçamento familiar e poupou, mas surgiu uma despesa urgente e não tem como pagar.

Dica: O cartão de crédito pode ajudá-lo na hora. Mas lembre-se das dicas que já partilhámos - tente pagar a 100% no mês seguinte. Evite contrair dívidas por causa de uma ação pontual.

Cartão de crédito não é um multibanco

Lembre-se que um cartão de crédito não serve para levantar dinheiro, embora permita fazê-lo. No entanto, levantar dinheiro com o cartão de crédito implica pagar juros.

Dica: Evite usar o cartão de crédito no seu dia-a-dia para não ter surpresas ao final de cada mês.

Compras online e serviços

O cartão de crédito é perfeito para quem está a optar por compras online. O cartão de débito nem sempre permite fazê-lo e como tal ter um cartão de crédito pode ser útil.

Com a aproximação da Black Friday e da época natalícia, o cartão de crédito pode ser o seu melhor aliado nesta altura em que quer comprar algo e que ainda por cima está em promoção. Use-o nestes casos, mas sempre com cuidado. Olhe para o seu orçamento familiar e antes de comprar por impulso, pense se o cartão de crédito é a melhor opção. Caso não seja, opte pelo cartão de débito.