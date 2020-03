Saiba localidade a localidade quantos casos há de Covid-19

O último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira, revela que, tal como ontem, Lisboa lidera a lista dos municípios com mais casos confirmados.

Numa informação da DGS relativa a 54% dos total de casos registados no País, na capital são já 187 as pessoas infetadas pelo novo coronavírus. Seguem-se as cidades do Porto com 137, a Maia com 119, Vila Nova de Gaia com 83, Valongo com 71 e Gondomar com 62. Há também 58 casos a registar em Ovar.

Na região Norte do País, a mais fustigada, foram detetados 1517 casos positivos, no centro são 365, na Grande Lisboa 992, no Alentejo são 12 e no Algarve são 62. Já nos Açores há registo de 17 infetados e 16 na Madeira.

Já há 43 mortos e 2995 casos confirmados de coronavírus em Portugal, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). São mais 10 mortos e 630 pessoas infetadas (um aumento de 27%).

(Atualizado às 17h00 após a DGS ter corrigido o boletim com a situação epidemiológica)