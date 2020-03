Saiba localidade a localidade quantos casos há de Covid-19

O último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira, revela que Lisboa continua a liderar a lista dos municípios com mais casos confirmados, mas o Porto está a aproximar-se bastante.

Segundo a DGS, na capital são já 284 as pessoas infetadas pelo novo coronavírus. Seguem-se as cidades do Porto com 259, Vila Nova de Gaia com 163, Maia com 157, Ovar com 119, Gondomar com 114, Valongo com 100 e Braga com 98.

A região mais afetada continua a ser o Norte do País, com 1858 casos positivos e 28 mortes. Lisboa e Vale do Tejo já tem 1082 doentes infetados e 18 mortes. Seguem-se o centro (435, 13 mortes), o Algarve (89, uma morte), os Açores (24 casos), a Madeira (15) e o Alentejo (20).

Veja a lista. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados, informa a DGS.

Veja o Mapa interativo que mostra a propagação do coronavírus pelo mundo

Já há 60 mortos e 3544 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). São mais 549 casos de infeção e 17 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

(Atualizado às 12h26 de quinta-feira após a divulgação do boletim epidemiológico da DGS)