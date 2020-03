Saiba localidade a localidade quantos casos há de Covid-19

O último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira conta com uma novidade: a caracterização demográfica dos casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal.

Desta forma (ver imagem abaixo), é possível constatar que Lisboa lidera a lista, com 175 casos confirmados. Seguem-se o Porto com 126, a Maia com 104, Vila Nova de Gaia com 68, Valongo com 65 e Gondomar com 56. Há também 55 casos a registar em Ovar.

Na região Norte do País, a mais fustigada, foram detetados 1130 casos positivos, no centro são 293, na Grande Lisboa 852, no Alentejo são seis e no Algarve são 46. Já nos Açores há registo de 12 infetados e 11 na Madeira.

O último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), dá conta de 30 mortos e 2362 casos confirmados de coronavírus em Portugal.

O número de infetados por Covid-19 aumentou 302 e há também mais sete mortes a lamentar nas últimas 24 horas. Estão neste momento 203 doentes internados, 48 destes em cuidados intensivos. Há ainda 1783 pessoas a aguardar resultados laboratoriais.

